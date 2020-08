Perchè il degrado delle aree verdi a Sesto Calende?

Buongiorno Signor Direttore,

le scrivo per segnalare la situazione di degrado delle aree verdi e pubbliche nel mio comune, Sesto Calende. Purtroppo molte zone della cittadina sono praticamente abbandonate da qualsiasi intervento, gestione del verde pubblico o manutenzione stradale. Ho la fortuna di vivere in un paese bello per natura, bagnato dal lago e dal fiume, con zone collinari e verdi invidiate da molti ma purtroppo pochissime aree vengono mantenute a dovere. Ho provato ripetutamente a segnalare agli enti preposti le situazioni che sono sotto gli occhi di tutti, dai giardini pubblici tagliati molto raramente, ai bordi strada lasciati incolti e pericolosi con piante ormai sulle strade, alle buche, alle illuminazioni non funzionanti, ai rami caduti e abbandonati, ai ponticelli pericolanti vicino alle scuole etc etc ma sembra che tali questioni non interessino a nessuno. Qualche giorno fa sono andato a fare un giro nella Svizzera tedesca e ho trovato una situazione diametralmente opposta, la cittadina aveva più o meno la dimensione di Sesto (circa 11 mila abitanti) e il tratto dove l’erba era più alta forse raggiungeva i 10 cm. Mi sono quindi domandato perchè non anche da noi? Le chiedo se possibile una sensibilizzazione sull’argomento anche perchè troppo spesso diamo la colpa dei danni del maltempo a ciò che spesso è semplice incuria e mal governo. Grazie molte, cordialmente,

Paolo Gumier