Avviamento allo sport: iscrizioni aperte a oltre 40 corsi

Ora che c’è una data – quella del 1^ ottobre – per la riapertura delle palestre scolastiche alle attività delle associazioni sportive, è finalmente possibile iscriversi anche agli oltre 40 corsi (qui il volantino) promossi anche per l’anno 2020-2021 dal Cffs (Centro di formazione fisico sportiva) del Comune di Varese.

Il centro, gestito da Csi e Uisp, ha messo a punto un ampio ventaglio di proposte che spaziano dalle attività individuali meno scontate (come il tiro con l’arco o la vela) agli sport di squadra, passando per attività artistiche e coreutiche o sport da combattimento.

L’idea, anche quest’anno, è quella di permettere a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, la possibilità di sperimentare diversi sport nelle palestre vicino casa e a prezzi contenuti) in modo da poter poi scegliere di approfondirne uno direttamente con le società sportive di riferimento. “Si tratta di un’occasione per avviare i giovani allo sport, una pratica fondamentale per il loro sviluppo personale e fisico, e di poterlo fare in tutta sicurezza, anche quest’anno, grazie ad una serie di regole ed accorgimenti cui dovranno collaborare istruttori e famiglie nel rispetto delle normative nazionali e regionali sul contenimento della pandemia”, spiega l’assessore allo sport Dino De Simone.

La proposta del Cffs prevede l’attivazione di Corsi di base di Ginnastica artistica in 19 scuole primarie della città. A questi si aggiungono i corsi espressivi relativi a diverso tipi di danza (dalla classica al “tutting”) e oltre una trentina di corsi più propriamente sportivi per un totale di oltre 40 diverse discipline tra cui scegliere.

Per le iscrizioni o maggiori informazioni consultare il sito cffs.it oppure scrivere a info@cffs.it.