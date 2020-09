Mi piace andare a scuola: un messaggio sul cancello

Marysol inizia la quarta elementare alla IV Novembre di San Fermo e oggi (14 settembre), nel primo giorno di rientro in classe da febbraio, ha deciso di raccontare e condividere il suo entusiasmo per la scuola che ricomincia scrivendo i suoi pensieri su un foglio, appeso all’ingress,o sul cancello della scuola.

In poche righe la giovane studentessa spiega perché le piace andare a scuola, e nel farlo ricorda a tutti il bello (e il senso) di andare scuola, sperando che sia di buon auspicio per questo particolarissimo inizio di anno scolastico: impegnarsi, imparare e stare con gli amici in comunità.

Qua è dove ho passato 3 anni di impegno e mi diverto un sacco con gli amici migliori e in comunità.

Mi piace esporre le cose , mi piace leggere i libri insieme ad altri, mi piace giocare e imparare allo stesso tempo.

Allora è vero che mi piace la scuola!