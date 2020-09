Senzatetto in ospedale, Fratelli d’Italia scrive a Gallera

Fratelli d’Italia di Gallarate prende carta e penna e scrive all’assessore Giulio Gallera. Al centro la situazione dei senzatetto all’ospedale cittadino, al centro di nuove segnalazioni ed episodi problematici. Una situazione incancrenitasi nel tempo: il partito di Giorgia Meloni parla «di un forte aumento della presenza “abusiva” di senzatetto che dormono e bivaccano all’interno dei reparti e dell’area sotterranea». Per FdI è «indice dello stato di degrado in cui sta cadendo il nosocomio cittadino».

«La presenza di clochard pone innanzitutto un problema di ordine pubblico e sicurezza» si dice nella lettera, che è indirizzata anche al sindaco Andrea Cassani. «Diversi sono infatti gli episodi a sfondo violento come liti tra gli stessi senzatetto, aggressioni a personale medico e paramedico, molestie verbali a utenti e furti ai danni dei degenti. In secondo luogo vi è un problema igienico-sanitario in quanto questi individui vagano in aree sensibili quali radiologia, oncologia e rianimazione a volte anche in stato di ebrezza». Dal punto di vista igienico-sanitario, poi, viene sottolineato come la presenza di persone non controllate sia un pericolo ulteriore in periodo di emergenza Coronavirus.

«Diverse le denunce fatte e gli esposti presentati agli organi preposti, interessando anche la Procura della Repubblica. La vigilanza interna funge da deterrente temporaneo in quanto gli addetti non godono dei poteri necessari oltre a essere sottorganico rispetto alle reali esigenze. Le denunce fatte dalle rappresentanze sindacali e dagli organi interni di Sicurezza e Salute sulle condizioni igienico-sanitarie non hanno prodotto alcun risultato significativo. Anche il controllo all’ingresso della struttura ospedaliera presenta forti limitazioni. Gli sgomberi forzati ad opera dalle Forze dell’ordine, chiamate a intervenire nei casi più estremi, si sono dimostrati non risolutivi».

La lettera a Gallera e a Cassani non è però l’unica mossa di Fratelli d’Italia. «A breve – dice il consigliere comunale Giuseppe De Bernardi Martignoni – presenterò una mozione per impegnare il Sindaco nel richiedere una convocazione del comitato provinciale Sicurezza».