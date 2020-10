Brolo, il “Paese dei Gatti” a due passi dal Lago d’Orta

A pochi passi dal Lago d’Orta esiste un piccolo borgo passato alla storia come “Il Paese dei Gatti”. Si tratta di Brolo (piccola frazione del Comune di Nonio), dalla storia assai particolare. L’ha ricostruita in questi giorni, il Distretto turistico dei laghi:

Il tutto ha inizio il 10 ottobre 1756 quando la piccola comunità di Brolo chiese la separazione, a livello ecclesiastico, dalla Parrocchia di San Biagio di Nonio. Tale richiesta fu accolta con scherno e liquidata con un motteggio: “Quando Brolo diventerà parrocchia, il topo si metterà il mantello”.

Brolo non si arrese e il 27 aprile 1767 ottenne la sua vittoria: proprio come dei gatti, insomma, gli abitanti di quello che sarebbe diventato il paese dei gatti cacciarono i topi. Dall’agosto 2016 poi – dall’idea di alcuni abitanti – nacque un piccolo monumento adatto ad esprimere l’identità del paese. Inoltre, in occasione dell’uscita del libro dedicato a Brolo, il borgo è stato tappezzato di piastrelle decorate a tema felino.

Esiste anche un’associazione di volontariato del paese denominata Associazione “I Gatti di Brolo”, impegnata a livello sociale, umano, civile e culturale. Fonte di informazioni e immagini: www.brolodinonio.it