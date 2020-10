Natale in Villa 2020 ma solo online

Dopo 12 edizioni, per la prima volta il tradizionale Mercatino di Natale di villa Buttafava non potrà svolgersi con le tradizionali modalità, come lo avete sempre visto.

Gli organizzatori si sono rimboccati le maniche, e con lo spirito di coinvolgere i tanti partner che da anni animavano gli stand del mercatino, hanno pensato di creare un mercatino “virtuale”.

A partire dal 25 ottobre, sui profili Facebook e Instagram di Natale in Villa, saranno pubblicate foto e descrizioni degli espositori che avreste potuto visitare tra le sale della villa.

Troverete tutti i loro riferimenti, per contattarli e per ordinare i vostri regali, stando comodamente a casa.

Il mercatino online vuole essere un modo per sponsorizzare le attività di artigianato, negozi e hobbisti locali, con l’invito di acquistare i vostri regali di Natale da queste piccole realtà, che producono le loro creazioni con tanta passione.

Facebook | Instagram | Sito internet