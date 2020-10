In quarantena il personale Ata della scuola di Buguggiate

Il personale Ata della scuola di Buguggiate è in quarantena. L’informazione è circolata tra i genitori che hanno notato la sostituzione dei “bidelli” in servizio fino a qualche giorno fa.

La conferma arriva dal sindaco Matteo Sambo: «Si tratta di un solo caso positivo di coronavirus registrato tra il personale in servizio – spiega – ma per precauzione tutti i colleghi sono stati posti in quarantena. La preside si è occupata di garantire la copertura del servizio e la sicurezza a scuola. Il personale in isolamento è stato sostituito con altri dipendenti delle scuole di Morazzone e Gazzada Schianno che fanno parte dell’istituto comprensivo. Noi, invece, come Comune abbiamo messo a disposizione la protezione civile che supporta il personale Ata nel momento in cui i bambini entrano ed escono da scuola».

I genitori hanno espresso preoccupazione ma il sindaco rassicura: «I bidelli non hanno contatto diretto e prolungato con i bambini». La scuola, quindi, continua a restare aperta, anche se nei giorni scorsi tre classi erano state messe in isolamento dopo che era emerso un caso di contagio, ma il sindaco chiede rispetto delle regole: «Mi auguro che chi è stato messo in quarantena, non esca di casa e non si comporti come se nulla fosse. Spero in un atteggiamento responsabile, altrimenti corriamo il rischio che la situazione si aggravi».