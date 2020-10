Uyba, missione compiuta. Contro Trento arrivano i primi tre punti in classifica

Arrivano i primi tre punti in classifica per la Unet e-work Busto Arsizio che vince per 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) contro la Delta Despar Trentino. Esordio in campionato per la regista Jordin Poulter che però nel terzo set atterra male da un contrasto a muro contro Melli che le cade sulla caviglia e la costringe a uscire dal campo sorretta dallo staff medico. Non è stata una passeggiata per le ragazze di coach Fenoglio che soprattutto nel primo set si sono trovate di fronte a una formazione giovane e determinata a farsi notare. Il secondo set è stato più agevole, grazie soprattutto a un calo di ritmo delle trentine che hanno iniziato a commettere molti errori. Nel terzo parziale qualche errore di troppo da entrambe le parti, soprattutto dopo l’infortunio di Poulter anche se le farfalle sono state brave a mantenere il focus sulla gara e hanno portato a casa il risultato.

Top scorer per le padrone di casa, l’opposto Mingardi che segna 19 punti a tabellino (1 ace), seguita da Gennari 16. Dall’altra parte si fa vedere l’isprese Vittoria Piani che chiude con 20 punti.

A fine partita sorride Mingardi, che sottolinea l’importanza di aver conquistato i primi tre punti in classifica: “Sono molto contenta di questa vittoria. Abbiamo avuto un inizio di campionato un po’ ballerino per varie situazioni ed era importante portare a casa questi primi tre punti. Abbiamo iniziato la partita un po’ contratte, poi ci siamo sciolte ed è andato tutto bene. Abbiamo sicuramente ancora tante dinamiche da costruire anche con Jordin, che prima dell’infortunio all’addome era comunque arrivata in Italia da pochi giorni. Adesso speriamo che l’infortunio non sia troppo grave. Asia (Bonelli, ndr) è stata brava, è entrata e ha fatto esattamente quello che andava fatto per concludere al meglio la partita. Però tecnicamente abbiamo sempre giocato con lei e quindi non è stato difficile adattare il gioco. Mi dispiace per Jordin anche perché la prossima settimana abbiamo il turno di riposo e avremmo potuto lavorare di più anche con lei in allenamento”.

La partita

Coach Fenoglio schiera in campo Poluter in regia, Mingardi opposto, Stevanovic e Olivotto al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

Il primo set si apre con l’ace di D’Odorico che con la sua battuta coglie in fallo Leonardi. Trento è scesa in campo con grande determinazione e corre sul 2-6. Fenoglio sceglie di fare già un cambio e mette in campo Escamilla su Gray. La situazione però non cambia e sul 4-7 la panchina biancorossa ferma il gioco. Al rientro in campo le padrone di casa sfruttano i tanti errori delle ragazze di coach Bertini per portarsi a -2 (6-8 e time out Trento). Il muro di Olivotto segna il primo vantaggio per le padrone di casa (9-8). Fese centrale del set combattuta, anche se le farfalle sono più incisive in attacco, mentre Piani e compagne commettono qualche errore di più (21-18). Fenoglio mette in campo Herrera Blanco su Olivotto. Trento non ci sta e si riporta a -1 (22-21). Il set si chiude 25-23.

Nel secondo parziale Fenoglio tiene in campo Escamilla e Herrera Blanco, mantenendo quindi la formazione che ha chiuso il primo set. Gennari e compagne partono bene portandosi agevolmente sul 7-4. Le farfalle aprono le ali e volano sull’11-8 mentre dall’altra parte della rete Trento sembra aver perso smalto. Sul 14-8 coach Bertini ferma il gioco. Al rientro in campo la battuta di D’Odorico mette un po’ in difficoltà la ricezione bustocca (14-11). Finale in discesa per la UYBA che sul 22-15 sono ormai proiettate alla vittoria del set. L’attacco di Mingardi e il muro di Gennari su Piani chiudono il gioco sul 25-18.

Anche il terzo set inizia bene per la Uyba che conduce per 6-3 (time out Bertini per spezzare il ritmo del gioco e dare indicazioni alle sue).

Sul 6-3 Poulter atterra male da un contrasto a muro contro Melli e resta a terra per un po’, dolorante alla caviglia destra. La regista bustocca è costretta a uscire dal campo e al suo posto torna a giocare Asia Bonelli che l’aveva sostituita proprio fino alla scorsa settimana. Fortunatamente le biancorosse mantengono la concentrazione e tengono in mano le redini del gioco (13-9). Fase centrale del set a corrente alternata per entrambe le formazioni che commettono un po’ di imprecisioni, con Trento che ritrova il pareggio (16-16 e time out Fenoglio che prende da parte Bonelli e le dà qualche indicazione). Al rientro in campo le padrone di casa volano sul 21-18 e sembrano intenzionate a chiudere la partita. Fenoglio decide di mettere in campo Piccinini su Escamilla. L’attacco di Mingardi chiude set e partita (25-21).

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)

UYBA: Poulter 3, Escamilla 5, Stevanovic 6, Cucco ne, Piccinini, Mingardi 19, Leonardi (L), Gray, Bonelli, Gennari 16, Olivotto 4, Bulovic ne, Herrera Blanco 6

Trento: Piani 20, Melli 11, Furlan 6, Pizzolato ne, D’Odorico 7, Ricci ne, Cumino, Fondriest 4, Moro (L), Trevisan ne, Marcone ne, Bisio ne

Note. UYBA: ace 1, muri 9. Trento: ace 4, muri 5.