Bambini a scuola di emozioni e colori con gli impressionisti tedeschi

Dalla collaborazione del Comitato del semestre tedesco del Jcr di Ispra con la Casa dello Scarabocchio di Ranco, nasce un nuovo laboratorio di Kids doing art dedicato agli espressionisti tedeschi e condotto da Paola D’Angelo nella mattinata di sabato 5 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 su piattaforma Zoom.

“Color expression” il titolo del laboratorio virtuale ma interattivo rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni, invitati a una speciale sperimentazione sul colore in compagnia di Emil Nolde, Gabriele Munter e Franz Marc: tre protagonisti dell’espressionismo tedesco.

Grazie a una visione interattiva delle opere i giovanissimi artisti in erba scopriranno come colore, segno ed emozioni siano strettamente legate.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati (massimo 15) ed è quindi necessaria l’iscrizione compilando il form a questo link .

Per partecipare al laboratorio sono necessari fogli da disegno, pastelli a cera o a olio, tempere, acquerelli e pennelli.