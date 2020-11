Fotografa il foliage, il contest del Parco Ticino Lago Maggiore

Un concorso per immortalare la bellezza dell’autunno tra il Verbano e il Ticino. L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha lanciato un contesto con il foliage come tema trainante. Il concorso iniziato il 28 ottobre continuerà fino al 21 novembre.

In particolare questo nuovo evento verterà sul foliage delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 in gestione all’Ente nei territori delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbania. Tutte le informazioni dettagliate sui luoghi da fotografare e sui premi in palio si possono trovare sulla pagina Instagram del Parco Ticino e Lago Maggiore a questo link.

«Con questo evento – commenta l’Ente – miriamo alla promozione del territorio e delle attività presenti oltre che a mettere in risalto la bellezza della natura, una natura che ci affascina ancora di più tingendosi con i colori dell’autunno. Quindi non solo fotografare ma anche scoprire l’ambiente che ci circonda e le nostre aree».

L’Ente parco Ticino Lago Maggiore ha da sempre l’obiettivo di promuovere la tutela della biodiversità e dei diversi ecosistemi naturali mediante iniziative diverse come: incentivare dell’educazione ambientale attraverso pubblicazioni e laboratori, creare percorsi di mobilità sostenibile ed integrata, costruire partnership con istituzioni e attori del territorio ecc. Questa volta gli obiettivi verranno perseguiti mediante la fotografia e l’uso di un social (si utilizzerà un hashtag prestabilito e la geolocalizzazione delle foto).

La premiazione degli scatti migliori avverrà una volta terminato il concorso e si svolgerà online o dal vivo in base all’evolversi della situazione sanitaria.