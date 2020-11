Il Prefetto risponde a Confartigianato: “No a parrucchiere e gommisti fuori dal comune”

La Prefettura di Varese ha risposto a Confartigianato Imprese Varese che nel pomeriggio ha chiesto chiarimenti in merito alle misure del Dpcm in zona rossa. In particolare, l’associazione di categoria chiedeva: se posso andare al supermercato più economico, posso andare anche dal parrucchiere o dal gommista fuori dal mio comune di residenza?».

Ecco la risposta del Prefetto, riportata nel comunicato inoltrato da Confartigianato e riferita all’assunto del Dpcm 3 novembre 2020 dove viene sottolineato che è vietato «ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», si ritiene, «fondamentale che le fattispecie derogatrici siano intese e applicate con buonsenso e ragionevolezza, nonché debitamente motivate nella relativa autocertificazione, con l’indicazione delle specifiche ragioni – di salute o di necessità – che giustifichino lo spostamento intercomunale al fine di recarsi presso un esercente che garantisca un servizio non disponibile nel territorio del comune di residenza. Pertanto, conclude il documento firmato dal Prefetto Dario Caputo, «si ritiene che, in tale contesto, non possa assumere alcuna rilevanza l’aspetto fiduciario che caratterizza i rapporti tra consumatori ed esercenti, atteso che una diversa interpretazione condurrebbe inevitabilmente all’elusione del dettato normativo».

A conti fatti, ci si sposta solo quando sul territorio del proprio comune non ci sono i servizi di cui si ha necessità. O qualora si debba raggiungere (vedi Faq del Governo) una struttura che consenta di fare una spesa più conveniente.

«L’interpretazione di Varese è chiara, nonostante altre prefetture, è il caso di Sondrio, Cremona, Brescia e Bergamo, abbiano dato versioni differenti, vale a dire che i cittadini possono spostarsi e raggiungere le attività di fiducia anche fuori dal comune di residenza, a condizione che i gestori assicurino flussi contingentati e corretta applicazione dei dispositivi anti contagio. Prendiamo comunque atto di quanto indicato e così faranno gli operatori attivi in provincia», sintetizza il presidente di Confartigianato Imprese Varese, Davide Galli. E continua: «Ciò premesso, intravediamo il rischio dei due pesi e delle due misure, con i centri commerciali per i quali è stata certificata una “apertura” direttamente dal Governo, tramite le Faq, e gli artigiani fermi all’angolo. Comprendiamo il riconoscimento del concetto di necessità inteso come bisogno da soddisfare con urgenza, ma siamo proprio certi che lo sia il dover fare acquisti in un centro commerciale piuttosto che in un altro, anche se più vicino al luogo di residenza? È questa una corretta interpretazione del significato di necessità?». Resta, a chiusura, l’enorme amarezza delle Pmi.