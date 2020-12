Il Comune di Lavena Ponte Tresa ringrazia le scuole donando 500 mascherine

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha voluto ringraziare insegnanti e personale scolastico dell’Istituto comprensivo Manzoni con un dono molto utile.

«L’impegno di mantenere la scuola aperta grava soprattutto su insegnanti e personale scolastico, quotidianamente in prima linea nel gestire in ogni classe le misure anti-contagio – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – Per questo motivo, per ringraziarli e riconoscere ancora di più il loro impegno, in accordo con il dirigente scolastico Natale Bevacqua , abbiamo consegnato 500 mascherine Ffp2».

«Un grazie particolare – aggiunge Mastromarino – al presidente del Consiglio comunale Simone Settin che con Massimo Furlan si è adoperato per recuperare le mascherine e a Carlo Turati della Mabe srl di Luisago che ha deciso di donarle gratuitamente».