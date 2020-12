“MalnatèNatale”, domenica di festa in piazza

Non sarà un Natale come gli altri, ma a Malnate è stata organizzata una domenica per cercare di non far mancare l’atmosfera natalizia in città.

La giornata inizierà alle 10.00 con il giro tra le vie della città con l’Apeslitta di Babbo Natale, accompagnato dal Grinch e da Mamma Natale. Presenti i soci del Vespa Club Malnate in vestito natalizio in sella alle loro vespe. Verranno consegnati dei doni ai nonni più anziani malnatesi.

Alle 12.00 il programma prevede iil pranzo con Babbo Natale alla Piadineria H&P (è richiesta la prenotazione).

Dalle 14.00 alle 17.00 Babbo Natale e Mamma Natale incontreranno i bimbi per la consegna delle letterine e le foto ricordo.

Tutto il programma è stato pensato per non violare le norme anti-Covid.