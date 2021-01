Battelli pendolari, la risposta di Navigazione

Le distanze interpersonali suo battelli nelle ore di punta vengono rispettate secondo le normative di legge che nelle fasce fra le 7.30 e le 8.80 ammontano a 230, una presenza di passeggeri «circostanze che, sommate tra loro, ingenerano un dato complessivo inferiore al 25% della portata complessiva delle montavi traghetto».

È la risposta giusta a stretto giro di posta ad alcuni dei quesiti sollevati da un utente dei traghetti del mattino di Porto Valtravaglia che arriva direttamente dalla direzione di esercizio della Navigazione.

In merito alla carenza dei servizi in Alto Lago, altro tema specificato dalla lettera aperta del pendolare del Verbano, l’azienda fa sapere che «a fronte di un’auspicabile ripresa delle attività scolastiche in presenza sulla sponda lombarda sarà premura di questa direzione di esercizio prendere in considerazione l’eventuale riattivazione del servizio in alto lago come suggerito e da noi già preventivamente pianificato».