“Carnevale da casa”, letture animate per bambini in maschera

Le biblioteche proseguono le loro attività da mesi, nonostante l’emergenza sanitaria: i prestiti di e-book tramite Media Library , gli incontri con gli autori in streaming.

Tante occasioni per restare vicini ai nostri utenti in una situazione eccezionale come quella attuale, sfruttando le nuove modalità di comunicazione che ci offre la tecnologia e recuperando momenti di socialità, seppur virtuali.

Il Sistema Bibliotecario “Antonio Panizzi” di Gallarate ha deciso di fare tutto il possibile per allietare le imminenti festività carnevalesche e se al momento non è possibile festeggiare come sempre (a causa delle vigenti norme a tutela della salute pubblica), è anche vero che si può ricorrere alle potenzialità degli eventi in rete.

Nasce così “Carnevale da casa”: un insieme di due appuntamenti digitali e interattivi, due letture animate trasmesse direttamente dalle biblioteche tramite videoconferenza.

La partecipazione agli eventi è gratuita. È necessaria la prenotazione all’evento desiderato sul sito panizzi.cosedafare.net (entro le ore 18 di venerdì 19/02) , il link per partecipare alla videoconferenza verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione.

Si tratterà di un occasione per regalare momenti di gioia ai bambini ed eventualmente anche loro genitori che vorranno partecipare insieme ai più piccoli alla riunione a distanza.