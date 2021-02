Coltello in macchina, fermato a Vedano Olona: il carabinieri lo denunciano

Nella giornata di mercoledì, i carabinieri della Stazione di Malnate hanno denunciato in stato di libertà

alla Procura della Repubblica di Varese un 45enne operaio del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile del reato di «porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere» (immagine di repertorio).

In particolare i militari nel corso di un pattugliamento hanno proceduto al controllo del 45enne mentre transitava a Vedano Olona, in via Baracca, a bordo di una Hyundai.

Alla vista delle divise il 45enne ha assunto un atteggiamento nervoso per il controllo di polizia, motivo per il quale è stato sottoposto a

perquisizione personale e veicolare.

Dall’auto è saltato fuori un coltello a serramanico di 18 cm di cui 9 di lama, del quale non era in grado di giustificarne il porto, che pertanto è stato posto sotto sequestro dai militari.