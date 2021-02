Il grande questionario per conoscere le biblioteche italiane

Sono già 45mila le risposte arrivate al questionario sulle bibioteche in Italia: promosso dall’AIB e da Rete delle Reti, con la direzione scientifica di Biblab – Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di Sapienza Università di Roma, il questionario è rivolto agli utenti delle biblioteche al fine di rilevare i bisogni negati dalla chiusura delle stesse e raccogliere elementi utili a capire come arrivare a soddisfarli nonostante le limitazioni ai servizi.

Aderisce – tra gli altri – anche il Sistema Bibliotecario Panizzi di Gallarate, che copre la città e i Comuni nei dintorni.

Il questionario è disponibile da due diversi canali d’accesso:

https://it.surveymonkey.com/r/Labibliotecaperte (per diffusione via mailing e su OPAC)

https://it.surveymonkey.com/r/Labibliotecaperte_social (per diffusione sui social).

Avviato lo scorso 9 dicembre, ad oggi ha già visto registrate 45mila risposte. «Considerato la forte rilevanza che potrà avere come risultato finale per tutte le biblioteche di pubblica lettura, sarebbe importante raccogliere risposte da ogni parte d’Italia. Vi chiediamo quindi di promuoverlo ancora presso le vostre diverse comunità, con tutti i mezzi di informazione e comunicazione social possibili (pensiamo di tenerlo attivo almeno fino a fine febbraio)».