Incidente sull’A8 code tra Legnano e Castellanza

Incidente sull’A8 all’altezza di Cerro Maggiore nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza. L’impatto tra alcune auto è accaduto alle 14.40 di oggi, sabato 13 febbraio, ed ha procurato disagi alla viabilità.

Immediato l’intervento da parte dell’autopompa dei Vigili del Fuoco di Legnano chiamati per mettere in sicurezza i mezzi e collaborare con il personale del 118 nelle operazioni di soccorso. Due le ambulanze della Croce Rossa di Legnano presenti sul posto per portare le prime cure ai feriti. Con loro anche l’automedica del nosocomio cittadino. Quattro le persone coinvolte tra questi un 16enne, una donna di 29 anni e un uomo di 57 anni. Fortunatamente solo una persona ha riportato alcune ferite che però non sono risultate gravi.