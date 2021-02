Realtà e Utopia, la mostra del Sestante per Filosofarti

Realtà e utopia in Filosofarti, non solo come tema dell’edizione del 2021, ma anche dentro Filosofarti in sé: la realtà di un festival ormai storico, l’utopia di chi ha guardato (e guarda) lontano, anzi in alto, nel proporre una riflessione a una città e a un territorio.

Due dimensioni raccontate anche dalla mostra fotografica che il fotoclub Il Sestante propone all’interno dell’edizione 2021. «Da sempre il Sestante ha collaborato con Filosofarti inserendosi nella programmazione, ma anche provvedendo a documentare gli eventi con i propri soci» premette il presidente Salvatore Benvenga.

La mostra è allestita nella sede del Sestante di via San Giovanni Bosco, questa settimana da lunedì fino a venerdì, dalle 16 alle 18.

«È realtà storica – una antologica fotografica – ma anche utopia, nel senso pieno del termine, come funzione stimolatrice, perché riteniamo che Filosofarti abbia molto da dire anche per il futuro».

Gli scatti raccontano la storia del festival (arrivato alla 16esima edizione), ma anche le radici che l’hanno reso possibile: la figura di don Alberto Dell’Orto e l’esperienza del Centro culturale Teatro delle Arti.

La mostra è poi “visitabile” anche online, con il video che apre questo articolo.