Vacanza in camper: cosa visitare e come organizzare il viaggio

La vacanza in camper è sicuramente un’esperienza diversa dalla tradizionale vacanza in hotel, si tratta infatti di una vera e propria esperienza on the road che permette di visitare luoghi sconosciuti, stare a stretto contatto con la natura e dormire sotto le stelle senza preoccupazioni. Diversamente da quello che si pensa, è sicuramente possibile affermare che non è un gioco da ragazzi organizzare una vacanza in campeggio, specialmente se si tratta della prima esperienza. Ovviamente il primo aspetto da considerare, se non si possiede il mezzo di proprietà, è procurarsi il camper. Ovviamente la soluzione più pratica è il noleggio, ormai noleggiare un camper è davvero molto semplice, online infatti esistono siti specializzati, come Camperis ad esempio, dove è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli.

Organizzare l’itinerario di viaggio

Il segreto per organizzare al meglio la propria vacanza in camper è l’organizzazione, ovvero organizzare tutto in ogni minimo dettaglio e non lasciare nulla al caso. In genere chi opta per una vacanza su strada è una persona metodica, che ama pianificare ogni singolo aspetto ed arriva al giorno della partenza avendo tutto sotto controllo. La scelta della meta da raggiungere ovviamente è molto soggettiva, essa infatti dipende dai gusti personali, chi adora la montagna infatti di certo non sceglierà una località di mare e viceversa. Una volta individuata la destinazione, è sempre consigliabile appuntare su un foglio le singole località che si vogliono visitare, le strade da percorrere per raggiungerle (eventualmente scaricare tutti gli aggiornamenti per il navigatore satellitare) e informarsi sulle zone maggiormente trafficate, in modo da poter evitare ingorghi e sprecare tempo prezioso.

Viaggio in camper con i bambini

Quando si viaggia in camper con dei bambini a bordo è fondamentale attrezzarsi al meglio in modo da evitare problemi durante la tratta. Per stare sicuri è sempre consigliabile organizzarsi in largo anticipo, magari scegliendo il modello di camper maggiormente confortevole e spazioso. È risaputo infatti che i bambini necessitano di spazio dove giocare e stare sereni. Inoltre, è sempre consigliabile avere a bordo un bagno dove poter espletare i bisogni fisiologici. I più piccoli infatti potrebbero avere difficoltà a trattenersi fino al raggiungimento di una piazzola di sosta o un’area di servizio. Per quanto concerne invece le mete maggiormente indicate per un viaggio con i propri figli, è consigliabile visitare un luogo dove possano divertirsi, come ad esempio un parco giochi o un parco acquatico. Oppure è possibile dirigersi verso luoghi incontaminati in modo da fargli respirare aria pulita, priva di polveri sottili.

Luoghi da visitare con il camper

I luoghi da visitare con il camper sono tantissimi, non ci sono limiti, con una giusta organizzazione è possibile visitare tutto, o quasi. Tra le mete più ambite degli amanti delle vacanze on the road c’è sicuramente la Sicilia, isola ricca di storia, cultura e tradizioni. Per poterla raggiungere ovviamente è necessario imbarcare il camper sul traghetto. Una volta approdati c’è l’imbarazzo della scelta sulle mete da visitare, per gli amanti del mare è consigliabile la costa tirrenica ricca di spiagge.