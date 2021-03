Deborah torna a Sangiano dopo le cure in America che le hanno salvato la vita

Aveva fatto scalpore la sua storia che univa all’emergenza sanitaria globale un’altra corsa contro il tempo. Era quella per salvarsi la vita grazie a prestazioni sanitaria che solo a Dallas potevano fare qualcosa per Deborah Iori, l’infermiera di Leggiuno affetta da una grave e rara malattia con la quale la donna deve convivere e che colpisce in tutto 30 persone al mondo.

La pubblica denuncia per questioni burocratiche che impedivano il volo sanitario, poi l riuscita dell’impresa e ora in ritorno a casa.

Per questo Deborah ha voluto inviare una lettera aperta di ringraziamento.