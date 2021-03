“Diamo voce ai bambini”: disegni alla Manzoni di Parabiago

La protesta dei genitori contro la chiusura delle scuole coinvolge anche la scuola primaria Manzoni di via IV Novembre a Parabiago.

A cominciare ad attaccare striscioni e disegni dei bambini ai cancelli, nella mattinata di domenica 14 marzo, sono state Linda, Laura, Francesca, Sara, Cinzia, Pamela, Gaia, Donatella, Alessandra e Daniela: “Vogliamo dare voce al coro dei bambini che sono stati privati del loro diritto di crescere imparando, nonostante abbiano sempre rispettato in pieno i protocolli per la sicurezza attuati a scuola – spiegano – Come genitori crediamo fortemente nell’importanza di una didattica in presenza al fine di garantire a tutti i bambini le stesse opportunità”.