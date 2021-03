Mastini riecco gara3: l’obiettivo è chiudere i conti

Appiano, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? La colonna sonora della ripetizione di gara3 tra i Mastini e i Pirati dell’Alto Adige è affidata a Lucio Battisti, visto che solo sabato scorso la pratica “quarti di finale” pareva archiviata per i gialloneri di coach Devèze. E invece la decisione – per noi assurda, lo ripetiamo – del giudice sportivo costringerà Vanetti e compagni a giocare di nuovo la terza partita contro l’Appiano: ingaggio iniziale alle 20,30 di questa sera, giovedì 25 marzo. Arbitri i signori Lega e Volcan: speriamo abbiano ripassato il regolamento.

La situazione è nota: il Varese conduce 2-0 la serie, ma la sfida ai Pirati non è una formalità. Fino a ora infatti tutte le tre partite disputate sono state molto equilibrate e i Mastini le hanno vinte solo al fotofinish (6-5 la prima, ai rigori la seconda, all’overtime la terza poi cancellata). Servirà quindi un altro sforzo importante ai gialloneri per chiudere i conti ed evitare di tornare sul campo dell’Eppan.

Come noto, in caso di vittoria dei Mastini, il cammino nei playoff riprenderà già sabato sera a Merano per la gara1 delle semifinali; in caso contrario è probabile che nella stessa data si possa giocare gara4 ma al momento non ci sono ufficialità in merito. La partita di Casate sarà disponibile per i tifosi sulla pagina Facebook ufficiale dei Mastini Varese e questa volta andrà in onda in forma gratuita.

IHL – PLAYOFF

Merano – Alleghe (serie 3-0)

VARESE – Appiano (serie 2-0)

Caldaro – Bressanone (serie 2-2)

Unterland – Valdifiemme (serie 3-1)

VARESE – APPIANO, LA SERIE

G1, martedì 16/3: Varese – Appiano 6-5 (1-0 VA)

G2, giovedì 18/3: Appiano – Varese 2-3 SO (2-0 VA)

(G3, sabato 20/3: Varese – Appiano 3-2 OT (3-0 VA) annullata)