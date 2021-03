Paura a Cunardo: quattordicenne cade in bici nel giardino di casa

Un ragazzo di 14 anni è finito all’ospedale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 marzo a Cunardo.

Dalle prime informazioni in possesso dei carabinieri il giovane era in sella alla sua bici in un giardino privato quando è caduto ed è stato dato l’allarme.

L’adolescente è stato soccorso da un’ambulanza e il 118 ha inviato sul posto un elicottero.

I sanitari hanno immobilizzato il giovane trasportato a bordo del velivolo al pronto soccorso.

Sul posto ha operato un’ambulanza dell’Sos di Cunardo e i carabinieri della compagnia di Luino.