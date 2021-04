Imu, lavori pubblici e regolamenti in Consiglio comunale a Vedano Olona

Si riunisce domani, mercoledì 28 aprile, il Consiglio comunale di Vedano Olona.

Il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e ancora in videoconferenza inizierà alle 21 e proseguirà all’occorrenza nella serata successiva.

All’ordine del giorno diversi temi importanti, tra cui la verifica delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.

Si parlerà poi di finanze comunali, in particolare di aliquota addizionale comunale Irpef per l’anno 2021, del regolamento per l’applicazione dell’Imu e delle aliquote Imu 2021. Infine si proceder all’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale.

Si passerà infine all’approvazione del programma triennale lavori pubblici 2021/2023, al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022. e all’approvazione documento unico di programmazione 2021/2023.

Qui l’ordine del giorno completo