Casciago, rush finale per parco giochi e parcheggio. Presto arriverà una panchina rossa

Punto della situazione sui lavori a Casciago. A metà maggio sono programmate due inaugurazioni, quella del rinnovato parco della Pinetina di via Pascoli e quello del parcheggio di Morosolo.

Al parco giochi, all’interno dell’area verde e all’esterno, sono in fase di ultimazione i lavori: dal 3 all’8 maggio la ditta incaricata eseguirà il rifacimento dell’asfalto lungo via Mazzini tra l’incrocio con via Giusti e la rotatoria con via Pascoli, dove è istituito il senso unico alternato fino a fine lavori. all’interno del parco, già frequentato da diversi bambini e famiglie nei fine settimana e nei pomeriggi di bel tempo, sono stati messi in sicurezza i giochi, rifatti gli accessi, sistemate le barriere per delimitare l’area giochi dall’area verde, ripiantumate le piante, realizzati i cancelli nei punti di entrata e uscita e installate le telecamere, che entreranno in funzione non appena ci sarà il via libera dell’autorità prefettizia.

Il parcheggio di Morosolo ha necessitato di una variante sul progetto inizialmente previsto che ha allungato i tempi di realizzazione: una pianta che metteva a rischio la tenuta del cemento è stata spostata e il Comune ha provveduto all’installazione di un sistema di illuminazione a led. I lavori dovrebbero terminare intorno al 10 maggio, per poi procedere all’apertura dello spazio rinnovato, destinato all’uso della scuola primaria e della casa di riposo, oltre che dei residenti di Morosolo.

In stazione sono partiti i lavori per il rifacimento delle righe e l’installazione del parcometro, che entrerà in funzione in giugno, con un periodo di prova accompagnato da apposita cartellonistica e informazioni sui canali ufficiali del Comune, anche per dare la possibilità ai residenti di ottenere il pass che permetterà di parcheggiare gratuitamente (si potrà compilare un apposito form o andare in Comune). Le tariffe (valide dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20) che il Comune ha deciso di stabilire saranno le seguenti: il parcheggio sarà gratuito per i residenti; per i non residenti ci sarà una tariffa giornaliera di 1,5 euro, la possibilità di abbonamento a 25 euro al mese o 240 euro all’anno. Ci saranno stalli gratuiti (14 sui 150 totali), come previsto dalla normativa e la possibilità per chi ha attività nella zona di usufruire di una tariffa agevolata.

Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà attivato a breve anche in piazza Cavour (entro fine maggio) ed entro la fine dell’estate ci sarà una novità in zona biblioteca: una panchina rossa per dare un segnale contro la violenza sulle donne, con iniziative che saranno organizzate insieme alle scuole per sensibilizzare gli studenti su un tema così importante.

Dal 3 maggio la gestione delle acque nere e delle fognature passa ad Alfa Srl, da contattare in caso di problemi o segnalazioni ai numeri indicati sul sito della società.

Per quanto riguarda infine la fibra ottica, date certe non ce ne sono: «Open Fiber ci ha detto che sarebbero intervenuti a maggio, ma purtroppo non possiamo farci affidamento commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Abbiamo mandato loro il piano asfalti, che partirà a breve perchè diverse zone del paese ne hanno necessità, specificando che se non riescono a coordinare il loro intervento con quanto abbiamo pianificato, dovranno provvedere loro alla risistemazione del manto stradale».