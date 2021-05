Incontro pubblico con la viceministra Bellanova per discutere di Malpensa e infrastrutture

Il tema delle infrastrutture, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è sicuramente tra i più importanti. Aime, associazione imprenditori europei, a questo proposito ha organizzato per mercoledì 12 maggio alle ore 17 e 30 alle 18 e 40 un’intervista pubblica con la viceministra alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile Teresa Bellanova.



L’incontro, il cui titolo è “Infrastrutture per la mobilità e per Malpensa: progetti e investimenti”, mette al centro dell’attenzione un tema strategico per la ripartenza del Paese. Un comparto, quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che trasformerà l’Italia nel rispetto dell’ambiente e per il quale sono state previste risorse per 62 miliardi di euro.

La diretta dell’incontro, coordinato da Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews, sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Aime Italia e sulla piattaforma zoom al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/89341946703?pwd=LzlJNE0yNHdMcXpFeUVVTVlYSlM3QT09.