In piazza il confronto animato tra la Lega e i senzatetto

Confronto animato, nella tarda mattinata in piazza a Gallarate, tra il militanti della Lega e alcuni dei senzatetto del gruppo che viene definito “la banda del Tavernello”.

Il sindaco aveva appena incassato il via libera di Ignazio La Russa all’alleanza con Fratelli d’Italia e si trovava al gazebo della Lega, proprio a fianco a una delle panchine della piazza che in quel momento erano occupate dai senzatetto, su di giri e barcollanti per l’alcol.

Due senzatetto si sono accostati contestando, c’è stato un momento di confronto un po’ animato, roba di un paio di minuti e qualche battuta dai due “fronti”. «Loro stavano già discutendo con i militanti, io mi sono fermato in auto» dice il sindaco Cassani, che sottolinea di essere arrivato dopo il primissimo alterco.

Subito il sindaco ha chiesto all’assessore Caruso l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale, poi impegnata per controlli sulle persone presenti in piazza.

Gli attimi appena successivi al battibecco

Lo stesso sindaco, passando in piazza in auto, si è poi trattenuto ancora per un attimo in un confronto “a distanza” con uno dei senzatetto, seduto su una panchina appena più avanti, noto per episodi di intemperanze in ospedale (è l’uomo denunciato un paio di mesi fa per essersi denudato in pediatria).