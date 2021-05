Sanremese in quarantena, verso il rinvio la gara del Varese

Il Varese ci è passato due mesi fa: diversi casi di positività al Covid nel gruppo squadra, quarantena con allenamenti sospesi e rinvii delle partite. A fare i conti con il virus in questi giorni è la Sanremese, che dopo un primo caso rilevato dai tamponi a inizio maggio, ha visto allargarsi il numero di contagiati e a oggi ha diversi giocatori ancora positivi.

Rinviata la gara in programma il 2 maggio contro il Sestri Levante, i liguri hanno già comunicato che non si potranno affrontare la trasferta a Carate Brianza prevista per domenica 9 maggio e con ogni probabilità salterà anche la sfida di mercoledì 12 maggio proprio contro il Varese.

La quarantena di 10 giorni è partita il 1 maggio ma contando che alla fine del periodo di controllo ci saranno i tamponi con le dovute tempistiche perché arrivino gli esiti, è ipotizzabile che la Sanremese non riesca a “rimettersi in gioco” per il 12 maggio. Il tutto facendo conto che i giocatori si negativizzino e possano tornare idonei in tempo.