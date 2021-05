Scontro tra un’auto e un trattore a Sumirago, si ribalta il rimorchio

Scontro tra un’auto e un trattore a Sumirago. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 12 maggio lungo la via Serena, la strada di collegamento tra la frazione sumiraghese di Quinzano e quella mornaghese di Crugnola.

Galleria fotografica Scontro tra un'auto e un trattore a Sumirago 4 di 4

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto alle 15.40 e il trattore, dopo aver subito il ribaltamento del rimorchio, è rimasto in bilico in mezzo alla carreggiata. Inevitabile l’intervento dei vigili del fuoco per la sua rimozione. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza dell’SOS Valbossa di Azzate, per il controllo di due donne tra i 60 e 70 anni che però non hanno riportato ferite serie, e i carabinieri di Mornago.