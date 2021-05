Serie D, dopo la sosta per i recuperi riprende il campionato

Dopo le settimane di pausa per permettere i recuperi delle gare rinviate per Covid, il Girone A di Serie D riprenderà dalla giornata numero 31 alle ore 15.00 di mercoledì 5 maggio.

Non mancano le gare rinviate: Sanremese – Sestri Levante, Gozzano – Bra e Saluzzo – Chieri sono giò state fatte saltare d’ufficio.

La giornata inizierà martedì 4 con l’anticipo tra Lavagnese e Derthona.

La Castellanzese riprenderà il campionato dal “Provasi”, ospitando il Borgosesia in cerca di punti salvezza. I neroverdi puntano ancora al primo posto ma per farlo in questo finale di stagione dovranno sbagliare il meno possibile.

La capolista, i valdostani del Pdhae saranno impegnati al “Mari” contro il Legnano. I lilla dopo la sconfitta di Varese cercheranno il pronto riscatto contando sul fattore casalingo.

La Caronnese viaggerà invece verso Casale dove affronterà una delle squadre più in forma e che nei recuperi ha ottenuto due vittorie convincenti. Per la Caronnese invece serviranno i tre punti per continuare a cullare ambizioni playoff.