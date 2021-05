Tra sole e nuvole, escursioni e spettacoli: ecco il weekend dei bambini

Foto di Pexels da Pixabay

Sarà un fine settimana con tempo variabile, tanto sole e qualche passaggio nuvoloso, quello tra il 15 e il 16 maggio in cui ai bambini si offrono esplorazioni in natura e spettacoli per divertirsi con tutta la famiglia.

IN NATURA

Bioblitz: parte sabato 15 maggio l’edizione 2021 del Bioblitz, la manifestazione di citizen science cui possono partecipare grandi e piccini, nelle aree protette, nei parchi o anche dal balcone di casa > Leggi qui

Biandronno: riapre l’Isolino Virginia, visita dentro una palafitta. Domenica 16 maggio riapre il piccolo museo Ponti. Ecco come prenotare il percorso con la guida e gli orari del battello da Biandronno per raggiungere l’isolino > Leggi l’articolo

Sesto Calende: l’iniziativa “Spiagge e Fondali puliti” approda a Sesto Calende. Sabato 14 e domenica 15 maggio torna l’iniziativa di Legambiente per ripulire le spiagge dai rifiuti > Leggi l’articolo

Tradate: la Citizen Science spiegata in un webinar da Marco Colombo, naturalista e fotografo, lunedì 17 maggio in diretta Facebook sulla pagina del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate > Tutte le info

Lago Maggiore: per le Isole Borromee sul Lago Maggiore la stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e proseguirà da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale – Leggi l’articolo

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Cassano Valcuvia: riapre domenica la stagione del Teatro periferico con lo spettacolo per grandi e piccini “Dove nascono le ombre” > Leggi qui

Besozzo: nel cortile del comune di Besozzo arriva il teatro. Appuntamenti per grandi e piccini per domenica 16 maggio con tre spettacoli di Andrea Gosetti > Leggi l’articolo

Besozzo: la nona e ultima favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Con Kandinskij nei paesi della fantasia”. 23 coloratissime tele del precursore e fondatore della pittura astratta raccontano una storia originale, nata per avvicinare i bambini all’arte > Leggi qui

LABORATORI

Jerago con Orago: la Biblioteca comunale e l’Assessorato alla cultura propongono ai bambini “I draghi sono tornati”, un laboratorio creativo a tema sabato 15 maggio al Parco Onetto > Scopri di più

LIBRI

Varese: “Il bosco delle sette querce” è una storia di amicizia e sostenibilità a fumetti pubblicata da Nomos Edizioni con il supporto di Pallacanestro Varese e del Gruppo Fnm i cui protagonisti sono tre ragazzi sensibili alla bellezza della natura e alla sostenibilità ambientale > Scopri di più

Ispra: si intitola “I sogni di Lenticchia – favole di campagna” il nuovo libro per bambini pubblicato da Stefano Amadei, papà con la passione per la scrittura che racconta i sogni di Lenticchia, una piccola tartaruga > Il libro

Mamma scegliamo un libro? : la libraia Laura Orsolini propone a bambini e ragazzi due albi illustrati bellissimi da sfogliare, per girare il mondo o rivivere una grande avventura “perché il piacere di leggere un albo illustrato non ha età > Le recensioni

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

MUSEI

Somma Lombardo: tra i primi a riaprire il museo di Volandia ha in serbo per i bambini un nuovo gonfiabile posizionato nell’area esterna che va ad aggiungersi a quello già presente nell’area giochi interni > Qui tutte le info

Meina (VCO): il “Cultural park” del Museo di Meina ha diverse proposte per grandi e piccini, sempre e solo su prenotazione. In particolare nella kids-area, bambini e ragazzi potranno realizzare disegni a tema che si animeranno davanti ai loro occhi in un grande acquario virtuale > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Varese: partono i Fridays For School – racconti della scuola che cambia. Quattro incontri con maestri e ricercatori a partire da venerdì 14 maggio ore 17 con la scuola senza voti di Davide Tamagnini e il progetto Montessori di Viggiù > Leggi l’articolo

Azzate: Alberto Pellai e Barbara Tamborini, evento dal vivo al Castellani di Azzate. Nell’ambito della Primavera della Cultura del Premio Chiara si parlerà di come l’emergenza Covid ha cambiato il nostro modo di essere e fare famiglia > Leggi l’articolo

Si legge perché… i libri sono sorgenti di parole giuste: La narratrice Betty Colombo prende spunto da “Leggimi forte” di Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini per raccontare il potere della lettura ad alta voce > Guarda qui

Per tutti: un weekend di primavera alla scoperta di borghi, eventi e gite fuori porta.

Le bellezze d’Italia aprono con la nuova edizione delle Giornate FAI di Primavera e poi arte, musica e proposte per un fine settimana tra lago e montagna> Cosa fare nel weekend