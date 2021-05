Un weekend di primavera alla scoperta di borghi, eventi e gite fuori porta

Torna l’appuntamento promosso dal Fondo Ambiente Italiano per scoprire e riscoprire i luoghi più belli d’Italia con visite guidate e aperture straordinarie. Como si illumina con il Festival della Luce e per gli amanti della lettura il nostro speciale StregaVarese.

METEO

PREVISIONI – Fine settimana tra sole e nuvole. Ancora passaggi nuvolosi sulla nostra provincia ma nel complesso sarà bel tempo – Leggi l’articolo

SPECIALE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

TEMPO LIBERO – Tornano le Giornate Fai di Primavera, oltre 600 beni aperti in tutta Italia. Le giornate del Fondo Ambiente Italiano tornano per la loro 29esima edizione sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 – Leggi l’articolo

LAGO CERESIO – Alla scoperta dei Borghi della Valsolda con le giornate di primavera del FAI. Sabato 14 e domenica 15 maggio escursioni guidate alla scoperta del Borgo San Mamete di Valsolda con omaggi alla scrittrice Brunella Gasperini – Leggi l’articolo

MILANO – La street art e il quartiere Ortica di Milano con le visite dei Fai. Sabato 15 e domenica 16 maggio, sarà possibile visitare il primo quartiere-museo di Milano guidati dai volontari del Fai, in occasione delle Giornate Fai di Primavera – Leggi l’articolo

VARESE – Dal Lago Maggiore a Taino, i luoghi da scoprire con il Fai. Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 la Delegazione FAI Valcuvia, Luino e Verbano orientale propone la possibilità di conoscere una serie di luoghi del territorio. Ingresso con prenotazione – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Prove di turismo di archeologia industriale a Busto Arsizio, con le Giornate Fai di Primavera. Sabato 15 e domenica 16 maggio apriranno alle visite diversi siti che raccontano il grande passato industriale della città – Leggi l’articolo

TURISMO – A spasso tra i beni Unesco di Varese: tre proposte per una giornata all’aria aperta. Domenica 16 maggio Archeologistics propone escursioni gratuite all’Isolino Virginia, al Sacro Monte e alla Linea Cadorna – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Tra Arcisate, Induno Olona e Cantello con la Delegazione del Fai di Varese. Sabato 15 e domenica 16 maggio per le Giornate Fai di Primavera diverse visite guidate in alcuni centri storici del Varesotto. Su prenotazione – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Sabato la consegna del premio “Ecologia città di Varese” 2020 al poeta Franco Arminio. Torna il riconoscimento dedicato a Salvatore Furia. Sabato 15 consegna in diretta streaming insieme al premio Mario Pavan. Al mattino messa a dimora di una pianta ai Giardini Estensi – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Sabato primo appuntamento con Pedibustis, il giro delle chiesette di Busto Arsizio. Parte il percorso ideato dal professor Tito Olivato con gli studenti del liceo Candiani Bausch – Leggi l’articolo

VARESE – Anche Varese scende in piazza il 15 maggio per la mobilitazione nazionale sul DDL Zan. – Leggi l’articolo

LUINO – A Luino arriva la ruota panoramica con vista Lago Maggiore. Lavori in corso nel parcheggio del porto Lido di Luino per l’installazione di una Ruota Panoramica. Si tratta di una ruota alta 35 metri che permetterà a tutti di godere del panorama della città – Leggi l’articolo

VARESE – A Varese i Fridays For School: racconti della scuola che cambia. Quattro incontri con maestri e ricercatori a partire da venerdì 14 maggio ore 17 con la scuola senza voti di Davide Tamagnini e il progetto Montessori di Viggiù – Leggi l’articolo

AZZATE – Alberto Pellai e Barbara Tamborini, evento dal vivo al Castellani di Azzate. Nell’ambito della Primavera della Cultura del Premio Chiara si parlerà di come l’emergenza Covid ha cambiato il nostro modo di essere e fare famiglia – Leggi l’articolo

COMO – “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, al via il Festival della luce sul lago di Como. Il festival si terrà dal 15 al 23 maggio. L’ottava edizione quest’anno celebra il Sole e Dante Alighieri – Leggi l’articolo

VARESE – Partecipa ai “Bioblitz” in Lombardia, maratone naturalistiche per classificare la biodiversità. Il 13 maggio alle 21.00 saranno presentati in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di AREA Parchi i “Bioblitz” previsti per il 2021 – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – L’iniziativa “Spiagge e Fondali puliti” approda a Sesto Calende. Sabato 14 e domenica 15 maggio torna l’iniziativa di Legambiente per ripulire le spiagge dai rifiuti – Leggi l’articolo

LIBRI

SPECIALE STREGAVARESE

PREMIO STREGA 2021 – StregaVarese: la forza della sorellanza in Borgo sud, di Donatella Di Pietrantonio. Due sorelle e due vite lontanissime, segnate da violenza, abbandoni e stereotipi cui sottrarsi, traendo forza l’una dall’amore dell’altra. La recensione di Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio per Strega Varese – Leggi l’articolo

PREMIO STREGA 2021 – StregaVarese: la storia di una vita attraverso l’identità delle sue case ne “Il libro delle case”, di Andrea Bajani. La recensione del libro di Andrea Bajani per StregaVarese: un racconto che cataloga più che oggetti, emozioni, e descrive la storia di una vita attraverso la descrizione dei luoghi che l’hanno accolta – Leggi l’articolo

PREMIO STREGA 2021 – StregaVarese: l’amaro e surreale litorale romano in “L’anno che a Roma fu due volte Natale” di Roberto Venturini. Il romanzo di Roberto Venturini racconta di neve, Sandra e Raimondo, il Villaggio Tognazzi, amori e drammi, personaggi macchiette e stile doppio. Un racconto che scorre rapido, tra colpi di scena e ricordi Anni ’80. Ecco la recensione del romanzo semifinalista al Premio Strega 2021, per il progetto StregaVarese – Leggi l’articolo

LIBRI – “Il bosco delle sette querce”, una storia di amicizia e sostenibilità. Una storia a fumetti pubblicata da Nomos Edizioni con il supporto di Pallacanestro Varese e del Gruppo Fnm i cui protagonisti sono tre ragazzi sensibili alla bellezza della natura e alla sostenibilità ambientale – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Giorgio Laveri torna a Varese per il finissage della mostra Volver e #Hashtag #Sei. Finissage con l’artista alla Galleria Punto sull’Arte di Varese: appuntamento nella sede di viale Sant’Antonio domenica 16 maggio dalle 11 alle 18 – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Al museo del Tessile di Busto Arsizio la rassegna “Il punto rosso” dedicata a Jackye Derhay Renahy. “Il punto rosso” è un’occasione davvero imperdibile per vedere realizzati gli schemi dell’artista, diventati rarissimi e pressoché introvabili da quando Jackye Derhay Renah ha smesso di disegnarli. L’inaugurazione sabato 15 maggio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il Festival Fotografico Europeo torna a stupire e a farci viaggiare con 11 mostre. Dal 15 maggio all’11 giugno torna la rassegna fotografica internazionale realizzata da Archivio Fotografico Italiano sparsa in 8 location della città: “Vogliamo portare una mostra in piazza Vittorio Emanuele II” – Leggi l’articolo

COCQUIO TREVISAGO – A Cocquio Trevisago riparte la cultura con “Terre d’oriente e d’occidente”. L’appuntamento per questo fine settimana all’Atelier Capricorno: una mostra dedicata a diversi autori. Per le visite è necessario prenotarsi – Leggi l’articolo

BARASSO – “Prins Willem Art”, quattro giovani artigiani espongono le loro creazioni. Fino al 19 maggio in programma l’esposizione dei prodotti di giovani artigiani locali presso il Prins Willem Pub – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Riapre il Museo Internazionale Design Ceramico. Giornata speciale domenica 16 maggio con un evento speciale che celebrerà il cinquantesimo anniversario della fondazione del museo – Leggi l’articolo

ANGERA – Dante attraverso gli occhi di Dalì: al Kapannone di Angera la rara mostra apre al pubblico. La “biblioteca open space” messa a disposizione da Andrea Kerbaker apre le porte e ospita uno dei più prestigiosi omaggi a Dante. Cento meravigliose tavole realizzate dal maestro surrealista tra Inferno, Purgatorio e Paradiso – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

VARESE – Torna “Di terra e di cielo”, il cinema che parla di ambiente e natura. La rassegna è arrivata alla sua 14esima edizione e nonostante i problemi legati alla pandemia presenta una nuova edizione. Al via venerdì 14 maggio con il film premiato agli Oscar “Minari” – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Al Festival della digitalizzazione una serata dedicata a DigitaLife. Venerdì 14 maggio dalle 21.30 alle 23, si terrà la proiezione del docufilm realizzato da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. La serata “cineforum” a cura della redazione dello Sbuffo è aperta a tutti. Scopri come partecipare – Leggi l’articolo

BESOZZO – Nel cortile del comune di Besozzo arriva il teatro. Appuntamenti per grandi e piccini per domenica 16 maggio con tre spettacoli di Andrea Gosetti – Leggi l’articolo

MUSICA – Da iComHub a Turate musica dal vivo con i tributi a Pink Floyd e The Cranberries. Weekend di musica live, cena e serate di tributi sotto le stelle nel locale in via Varesina 1 – Leggi l’articolo

TURISMO

BIANDRONNO – Riapre l’Isolino Virginia, visita dentro una palafitta. Domenica 16 maggio riapre il piccolo museo Ponti. Ecco come prenotare il percorso con la guida e gli orari del battello da Biandronno per raggiungere l’isolino – Leggi l’articolo

TURISMO – Uomo e natura, un rapporto che diventa arte all’Oasi Zegna. Sabato 15 e domenica 16 a Casa Zegna si inaugura “Fading Loss|Cronache dal bosco”, l’installazione artistica di Laura Pugno – Leggi l’articolo

BIT 2021 – Tre idee per vivere una vacanza a Varese. Camminare, scoprire il patrimonio Unesco, esplorare itinerari tra fede e natura: tre webinair per scoprire il Varesotto. Questo e molto altro nello stand virtuale della Camera di commercio – Leggi l’articolo

LAGO MAGGIORE – Il Lago Maggiore è “di tendenza” su TikTok. Una settimana dedicata al Piemonte sul popolare social network. E non potevano mancare le bellezze del Verbano – Leggi l’articolo

TURISMO – La Sacra di San Michele riapre le porte al pubblico. La sacra in Valsusa manterrà un orario di visita continuato ma solo con prenotazione online. La domenica mattina l’accesso è consentito solamente per partecipare alla Messa – Leggi l’articolo

TURISMO – Varese, Como e il Vco: alla Bit le bellezze della terra dei laghi. Il turismo riparte da uno degli eventi più importanti del settore, quest’anno in versione digitale. Ecco cosa si sta muovendo sul territorio e nei dintorni – Leggi l’articolo

VARESE4U – ARCHEO – Un podcast per scoprire la necropoli longobarda di Arsago Seprio. Pronta la nuova iniziativa di Varese4U – Archeo, una serie di podcast, delle vere e proprie audioguide, per promuovere i beni archeologici della provincia di Varese – Leggi l’articolo