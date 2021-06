Autostrada A8, una notte con tre svincoli chiusi

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione dei pali luce, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP341, in direzione Varese e immettersi dalla viabilità ordinaria, oppure entrare dallo svincolo di Gazzada;

-sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio.