Chicco Colombo presenta il nuovo sito e negozio virtuale

“Le mani muovono i sogni: quelle della pittura che mescolano i colori, quelle del burattinaio che anima isuoi personaggi per raccontare storie, quelle che confezionano istallazioni, o realizzano prodotti d’arte.

Le mie mani sono la mia anima, il mio pensiero, la mia creatività, la mia arte!”

Si apre così il nuovo sito di Chicco Colombo. Al centro una foto di Giorgio Lotti che lo ritrae davanti a una delle sue opere ricche di colori e suggestioni.

Uno spazio che ripercorre la sua storia, i suoi progetti, i suoi elementi artistici. La biografia, le mostre, le varie opere, uno spazio store e un blog in costruzione dove si potranno conoscere le idee e le novità.

Chicco Colombo non ha bisogno di presentazioni perché da oltre 40 anni è conosciuto come il Teatro dei burattini e per vent’anni, dal 1978 al 1998, è stato animatore al Chiostro di Voltorre proprio portando quest’arte. La sua carriera è andata crescendo anche in altre aree artistiche e la si può conoscere nei dettagli nella nuova area del sito.

Chicco ha sempre avuto una forte attenzione al territorio e a quanto questo può proporre sia in termini culturali che innovativi. La sua centralità è sempre stata rivolta ai bambini, ma le attività proposte hanno coinvolto ogni fascia di età.