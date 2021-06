Guido Bertolaso ha concluso il compito e torna a Roma

Dopo oltre 6 milioni di vaccini effettuati, con le agende aperte a tutta la cittadinanza, Guido Bertolaso si congeda e torna a Roma. Chiamato alla fine del gennaio scorso dal Presidente Fontana e dall’allora neo assessore Moratti, il consulente particolare della campagna vaccinale conclude oggi il suo impegno in Lombardia

Arrivato in corsa davanti a una campagna che non decollava, con il sistema di prenotazione di Aria in evidente difficoltà, Bertolaso ha innovato il modello cambiando partner tecnologico e affidandosi a Poste per le prenotazioni. Ha poi impostato la campagna puntando sui grandi hub vaccinali che hanno cominciato ad aprire da fine marzo.

La capacità vaccinale della Lombardia, testata nei giorni di fine aprile, può superare le 120.000 dosi al giorno anche se, fino al maggio scorso, il suo limite è stato di 85.000 dosi imposto dalla struttura commissariale a causa della penuria di vaccini in arrivo. Con le consegne assicurate per giugno, la Lombardia sale fino a 100.000 vaccini al giorno per poter completare le convocazioni di tutta la popolazione, almeno con la prima dose, entro fine luglio.

Con l’organizzazione delle agende dell’ultima fascia, quella più giovane 16-19 anni, a cui si è accorpata in corsa quella dei 12-15, il lavoro di progettazione e programmazione della squadra creata dallo stesso Bertolaso si è concluso e continuerà quello di gestione. L’ultimo atto, la foto di rito con tutti i collaboratori.