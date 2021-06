In montagna “sui pedali” con il CAI Varese

Non solo a piedi: il gruppo CAI sezione Varese propone, in affiancamento all’ormai classico appuntamento annuale del corso di escursionismo, il corso di cicloescursionismo (incontri di teoria e uscite specifiche) pensato per chi unisce la passione della montagna e quella della mountain bike.

Il risultato sono 10 lezioni teoriche (alcune delle quali in comune con il corso di escursionismo, proprio per la comunanza dell’argomento di fondo: l’andar per monti in sicurezza) e 6 escursioni, di cui una di 2 giorni in ambiente di alta montagna, che permetteranno di mettere a frutto le conoscenze acquisite nel corso, pianificando una gita sulla cartina e con l’aiuto di strumenti GPS, preparando la propria mountain bike per affrontare salite e discese che richiederanno l’ausilio delle tecniche imparate per condurre in sicurezza su qualunque terreno e pendenza la vostra MTB.

Il corso si pone come un mix interessante di passioni ed abilità, alternativo rispetto ai più diffusi corsi di mountain-bike che privilegiano la tecnicità del gesto e l’agonismo, spesso a discapito della conoscenza e della tutela dell’ambiente montano che sono al contrario, secondo lo spirito del CAI, il vero obiettivo del frequentare consapevolmente la montagna; da questo discende il nome della disciplina, cicloescursionismo, termine che -citando Annibale Salsa- “sta ad indicare una scelta etica prima ancora che tecnica”.