Notti magiche a Fagnano Olona con gli Europei su maxi-schermo

L’Amministrazione Comunale di Fagnano Olona, in collaborazione con la Pro Loco Fagnano Olona e l’associazione 4ProCiv, promuove la proiezione delle partite dell’Europeo di calcio su maxi-schermo presso l’Area Feste in via De Amicis a Fagnano Olona (foto di repertorio).

La visione riguarderà le partite delle ore 21 dei quarti di finale venerdì 2 e sabato 3 luglio, le semifinali in programma martedì 6 e mercoledì 7 luglio e la finale in programma domenica 11 luglio.

Durante queste serata sarà disponibile un servizio cucina dalle ore 19, con il quale rifocillarsi e brindare, ridere e chiacchierare mentre si attende in compagna la visione della partita delle ore 21.

Prenota il tuo posto gratuitamente sul sito della Pro Loco Fagnano Olona al link https://www.proloco-fagnanoolona.org nel rispetto della normativa anti Covid-19.