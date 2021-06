Sei quesiti referendari, i gazebo della Lega in tutte le piazze di Varese

«Sei quesiti referendari semplici per correggere un sistema che oggi non funziona come dovrebbe» – dichiara Stefano Angei (Lega) Referente Provinciale per i Referendum.

Da questo fine settimana fino a settembre la Lega sarà in tutte le piazze della Provincia di Varese, con i gazebo per far firmare le loro proposte referendarie.

«Le nostre sono proposte di buonsenso, per una giustizia giusta, per un sistema che sia realmente a tutela del cittadino, proponiamo la riforma del CSM, l’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati, un’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, porre un limite all’utilizzo indiscriminato delle misure cautelari e l’abolizione della legge Severine.

Con queste proposte puntiamo a correggere appunto una distorsione oggettiva del sistema giustizia che ormai è sotto gli occhi di tutti -Prosegue Angei – il caso Palamara è solo l’esempio più lampante».

Saranno presenti anche gli onorevoli, i consiglieri Regionali e il referente Provinciale Gualandris.