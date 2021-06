Riapre il Centro del Riuso di Malnate

Prima è stato il Coronavirus e l’emergenza sanitaria, poi l’installazione del bagno, finalmente dopo più di un anno di chiusura ha riaperto il Centro del Riuso di Malnate.

Il 15 marzo scorso, con il termine dei lavori per i servizi igienici, era stato dato il “via libera” per la riapertura. La riorganizzazione ha però necessitato di qualche settimana e solo negli ultimi giorni è stata quindi riaperta la saracinesca del centro di via dei Tre Corsi.

L’orario di apertura, fino al 18 luglio, sarà il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.