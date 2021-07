Chiuso a causa del maltempo l’hub vaccinale di Villa Erba

(Foto di repertorio di Asst Lariana)

A causa dell’emergenza climatica che ha colpito quest’oggi i comuni situati sulla strada Regina, lungo la sponda occidentale del lago di Como, è stata condivisa con la Prefettura e il Comune di Cernobbio la chiusura dell’Hub di Villa Erba a partire dalle ore 17 di oggi, 27 luglio. Il centro vaccinale resterà chiuso anche nella giornata di domani, 28 luglio.

COME VENGONO RECUPERATI GLI APPUNTAMENTI ANNULLATI

Appuntamenti del 27 luglio

1) I cittadini saranno avvisati della chiusura dell’Hub di Villa Erba con un Sms

2) Potranno ripresentarsi il 28 luglio all’Hub di Lariofiere a Erba (via Resegone) tra le ore 15 e le ore 19

3) Nel caso non potessero presentarsi il 28 luglio all’Hub di Lariofiere a Erba, chiediamo per favore di scrivere una mail all’indirizzo ufficio.vaccinazionicovid19@asst-lariana.it lasciando i propri recapiti. Saranno poi ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.

Appuntamenti del 28 luglio

1) I cittadini saranno avvisati della chiusura dell’Hub di Villa Erba con un Sms

2) Potranno presentarsi lo stesso giorno, 28 luglio, all’Hub di Lariofiere a Erba (via Resegone) mantenendo lo stesso orario dell’appuntamento a Villa Erba

3) Nel caso non potessero presentarsi il 28 luglio all’Hub di Lariofiere a Erba, chiediamo per favore di inviare una mail a ufficio.vaccinazionicovid19@asst-lariana.it lasciando i propri recapiti. Saranno poi ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.