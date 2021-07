Con le prodezze del “Pelé del cricket” il team di Varese trionfa a Milano

Ha radici britanniche ed è uno sport con una popolarità enorme, tutta però lontana dall’Europa visto che in Italia di fatto è sconosciuto. Parliamo del cricket, disciplina “parente” del baseball, diffusa soprattutto nei Paesi del Commonwealth e assai praticato in nazioni asiatiche come India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.

E proprio dello Sri Lanka sono originari i giovani che da qualche anno hanno dato vita al Varese Cricket Club, compagine che rappresenta la Città Giardino nei tornei che vengono organizzati nel nord Italia e che si allena nel quartiere di San Fermo, sul campo comunale di via Landro.

Nei giorni scorsi i giocatori di cricket “targati Varese” sono tornati a casa con una coppa speciale, quella vinta a Milano – sul campo di via Novara – al termine di un torneo (il “Milano Six a Side Cricket Tournament”) che ha visto impegnate oltre quaranta squadre provenienti da diverse regioni, formate da immigrati asiatici.

Il Varese Cricket Club, che è attivo da quasi vent’anni, a Milano ha trionfato: «La vittoria più speciale degli ultimi anni – spiegano i giocatori – visto il periodo del Covid: per quanto è possibile non ci siamo fermati, non abbiamo mai perso la speranza di riprendere a giocare e quando siamo tornati ad allenarci abbiamo messo in campo tutta la nostra grinta. Ci abbiamo creduto e abbiamo giocato uniti come un vero team deve saper fare».

La squadra varesina, che coglie l’occasione per ringraziare l’impegno del Comune per aver appoggiato l’attività sportiva concedendo il campo di allenamento, è capitanata da Duminda Appuhamy e conta 14 elementi tra i quali spicca Senadheera Shivantha, considerato “il Pelé del cricket” dai propri compagni. Lui è una vera e propria leggenda del nostro cricket – concludono gli appassionati dello Sri Lanka – e il Varese Cricket Team è una forza unica».