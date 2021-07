Varese torna capitale del gospel&soul per tre giorni

Per tre giorni Varese diventerà la capitale della musica gospel&soul.

Da venerdì 16 a domenica 18, infatti, si svolgerà proprio nella Città Giardino la 22° edizione del Varese Gospel&Soul – Black Music and More Festival.

Un evento che fa parte del Solevoci Festival, “la festa dei cori”, nota manifestazione varesina per appassionati di canto e di musica corale. L’organizzazione è del team di Solevoci, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con il portale dovesicanta.it.

Padrino dell’evento, Graziano Uliani, fondatore e direttore artistico del Porretta Soul Festival.

Tanti i gruppi vocali e le band provenienti da tutta Italia che si esibiranno durante la 3 giorni: Positivity – Sound from Incognito (TO), Solevoci Lab (VA), The Singers Choir (MB), Sol Quair (LC), The Marching Saints (BO), One Spirit Inside (MI), Greensleeves Gospel Choir (VA), Soul Train (CN), Maguey Plant (MI).

Tutti i concerti si svolgeranno tra Varese e Casciago: in particolare presso la Tensostruttura allestita presso i Giardini Estensi di Varese e il Tennis Club di Casciago.

Domenica 18 luglio, la Basilica di San Vittore a Varese ospiterà il Greensleeves Gospel Choir che animerà la S. Messa delle 11.30.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 Luglio Tensostruttura Giardini Estensi – Varese (Inizio ore 21.00)

Positivity – Sound from Incognito (TO)

prevendite: https://eventi.solevoci.it/varesegospel/

Sabato 17 Luglio Tensostruttura Giardini Estensi – Varese (Inizio ore 21.00)

Solevoci Lab (VA)

The Singers Choir (MB)

Sol Quair (LC)

prevendite: https://eventi.solevoci.it/varesegospel/

Domenica 18 Luglio Tensostruttura Giardini Estensi – Varese (Inizio ore 21.00)

The Marching Saints (BO)

One Spirit Inside (MI)

Greensleeves Gospel Choir (VA)

prevendite: https://eventi.solevoci.it/varesegospel/

Concerti presso Lido Livellanza C/O Tennis Club – Casciago (Varese) (inizio ore 20.30)

prenotazione: +39 327 419 3526

Sabato 17 Luglio

Soul Train (CN)

Domenica 18 Luglio

Maguey Plant (MI)

S. Messa presso la Basilica di San Vittore – Varese

Domenica 18 Luglio ore 11.30

Greensleeves Gospel Choir