Zero positivi, Taino torna covid-free

Il numero zero nella casella “positivi” e così anche Taino può festeggiare per essere ritornato nuovamente covid-free, come già successo negli scorsi anche per altri comuni del Varesotto e del Basso Verbano, per esempio nella “vicina” Angera.

A dare l’annuncio il sindaco Stefano Ghiringhelli che oggi – oggi – mercoledì 7 luglio – sulla pagina Facebook del Comune ha scritto: «Gli sforzi che tutti insieme abbiamo compiuto sono serviti per arrivare a questo risultato. Occorre però proseguire nel nostro impegno per evitare che si ripeta la situazione dello scorso anno».