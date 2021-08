Billy Costacurta: “Ringrazio chi mi ha dato conforto”

Un post su Instagram per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni di dolore. Nella foto Billy Costacurta ha lo sguardo puntato all’orizzonte: uno scatto semplice e allo stesso tempo denso di significato. Qualche giorno fa, era il 23 luglio, la madre di Billy Costacurta, Margherita Beccegato, 87 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Cavaria con Premezzo. (qui l’articolo)

Nella chiesa di Orago, paese in cui la donna viveva, Alessandro Costacurta l’aveva salutata con parole dolcissime: «Ha voluto fare una famiglia, ha avuto tre birichini. Lei voleva fossimo giusti e uniti, per aiutarci. E oggi possiamo dirlo: mamma, hai fatto un buon lavoro, brava Margherita».

Ieri il post su Instagram: “Vorrei ringraziare tutte le persone che con piccoli gesti come un saluto, un messaggio, una carezza, un pacca sulla spalla, un abbraccio, dei fiori, delle telefonate, hanno cercato di darmi conforto negli ultimi 10 giorni”.