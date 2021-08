Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 99

In Italia ammontano a 7.188 i nuovi casi di coronavirus contro i 7.409 di venerdì, con 34 decessi contro i 45 di venerdì per un totale di 128.413 da febbraio 2020. Gli attuali positivi sono in tutto 126.466.

In Lombardia la variazione dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 676. I decessi ammontano a 4

Di seguito la situazione di nuovi casi provincia per provincia (totali e incremento casi)

Milano: 278.120 (144)