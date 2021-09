La Polizia di Malpensa ha arrestato un 36enne condannato per violenza sessuale

Polizia di Frontiera di arrestato un 36enne pakistano condannato in Italia per violenza sessuale pluriaggravata. Ladi Malpensa , nella giornata di giovedì 23 settembre hapluriaggravata.

L’uomo, in arrivo da Abu Dhabi, è stato rintracciato grazie ai costanti e minuziosi controlli effettuati della Polizia di Frontiera sui passeggeri in transito o in ingresso sul territorio nazionale provenienti dagli stati esteri.