Chiappucci “tira la volata” a Noi Civici per Varese

Sarà il campione di ciclismo Claudio Chiappucci il capolista di Noi Civici per Varese, che sostiene l’unico candidato donna alla poltrona di sindaco di Varese: Caterina Cazzato.

«La nostra è una lista con vocazione europea e predisposizione sociale,

proiettata nell’aggregazione multiculturale – spiega Orazio Sofia, anima della lista civica – su 32 candidati abbiamo candidati di origine francese, svizzera, ucraina. 17 di loro sono donne. Il più anziano ha 78 anni, il più giovane 21».

I candidati sono di tutte le estrazioni: «Dall’artista al commerciante, dal mediatore culturale agli universitari. E poi dirigenti d’impresa, pensionati

e figure professionali come architetto, avvocati, tributarista, imprenditori nelramo alberghiero, nautico, edile e sanitario. Molti di loro sono impegnati in associazioni del settore sociale».

Una squadra grande e variegata, pronta per la sfida delle amministrative: Perchè noi civici per varese non perdiamo tempo a parlare. Costruiamo l’alternativa».

