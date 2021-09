Eletto il nuovo consiglio provinciale di Uneba Varese

Nella giornata di martedì 21 settembre 2021 si è tenuto il Consiglio Provinciale dell’Unione Nazionale e Iniziative di Assistenza Sociale – Uneba Varese per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono state elette Patrizia Salvemini Presidente -Fondazione Onlus Longhi Pianezza e Antonella De Micheli Vice Presidente – Fondazione La Residenza. Per la prima volta il Consiglio Direttivo ha visto il suo ampliamento con il coinvolgimento di una rappresentante dell’area minori con la nomina di Stella Fracassi (Impresa Sociale Il Centro) e una rappresentante dell’area disabilità con la nomina di Saibene Laura (Rembrant Cooperativa Sociale).

Nel Consiglio Provinciale sono stati eletti:

– Presidente Patrizia Salvemini – Fondazione Onlus Longhi Pianezza

– Vice Presidente Antonella De Micheli – Fondazione La Residenza

– Bianchi Gianni – Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani Onlus

– Cirivello Barbara – Fondazione Molina Onlus

– Di Muro Maurizio – Villa Puricelli

– Donzelli Daniele – Pio Istituto dei Sordi

– Fabani Tiziano – Fondazione Gioventù nuova Villa Molina Onlus

– Moreni Sabrina – Cooperativa Sociale Padana Assistenza

– Trama Luca – Istituto La Provvidenza Onlus

Il Presidente Patrizia Salvemini dichiara: “Il Consiglio Provinciale proseguirà il proprio impegno di apertura al territorio e potenziamento dell’attività di co progettazione con la Pubblica Amministrazione e il privato sociale, per rispondere al meglio alle sfide che attendono il settore. L’attenzione alla fragilità è la nostra missione, così come l’impegno di tutti è quello di lavorare in “rete”, condividendo esperienze e promuovendo pratiche virtuose per continuare ad affrontare le sfide sul campo.” A nome di tutto il consiglio si ringrazia Marco Petrillo per tutto il lavoro svolto in

questi anni con impegno, passione e competenza.