Grandine e temporale colpiscono il Tradatese

È il Tradatese la zona più colpita dai violenti temporali e dalla grandine nella notte tra martedì e mercoledì.

I vigili del fuoco sono intervenuti per diverse richieste di soccorso e messa in sicurezza.

In territorio di Tradate in Corso Giacomo Matteotti è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato con la propria autovettura in un sottopasso che si era allagato per l’improvvisa violenta pioggia a partire da mezzanotte.

Le squadre di vigili del fuoco hanno operato tutta la notte nei territori dei Comuni di Venegono Superiore, Tradate, Castelseprio, Vedano Olona, Solbiate Arno, Castiglione Olona. Violenta la grandinata a Gornate Olona (nella foto di apertura), con le strade invase dalla massa di ghiaccio piovuto dal cielo.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di allagamenti, ma ci sono stati anche interventi per taglio di piante cadute sulla strada o a rischio di caduta. A Vedano Olona ci sono stati problemi per detriti accumulatisi sulla strada, trascinati dalla massa d’acqua caduta.

Nella mattina di mercoledì i vigili del fuoco sono ancora impegnati proprio nella valutazione dello smottamento al Marone di Vedano Olona. Gli altri interventi sono invece stati già completati con messa in sicurezza delle aree interessate.